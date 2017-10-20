Власти Калининградской области на вопрос о причинах сокращения льгот ответили фразой «по кочану»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на вопрос журналиста, почему местные власти сократили пособия, выплачиваемые при рождении ребенка, ответил фразой «по кочану», пишет «Новый Калининград».

Журналист издания Оксана Майтакова уточнила, что «это серьезный вопрос», на что Алиханов заявил — «это серьезный ответ». После губернатор все же разъяснил причины сокращения льгот, при этом отметил, что он уже отвечал на аналогичный вопрос.

«У нас только 56% выплат носят адресный характер. И это неправильно. Надо наращивать дальше, на мой взгляд. Нами в следующем году, наверное, будет внедрена система электронного социального сертификата, потому что очень много людей, которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются», — сказал Алиханов.

Ранее мэр Калининграда Александр Ярошук призвал фанатов быть гостеприимными к гостям чемпионата мира по футболу, который пройдет в городе в 2018 году, а также «не бить» туристов.

По его мнению, горожанам «стоит навести порядок у себя во дворах», а лучше «выехать из города отдохнуть на природу», так как в город может приехать 70-100 тысяч туристов и «все, конечно, на стадион не попадут».

Максим Прошкин