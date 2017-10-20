Олег Навальный рассказал о протесте заключенных ИК-5 после избиений

Заключенные ИК-5 в Орловской области массово попытались нанести себе увечья, после того как подверглись избиениям и пыткам электрошокером. Об этом сообщил в фейсбуке Олег Навальный, который отбывает наказание в этом учреждении.

По его словам, спецотряд Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) провел в колонии обыски, «выразившиеся в беспричинном разбрасывании и попытке к хищению незамысловатого зэчьего скарба». Во время обыска, добавил он, в отношении некоторых осужденных «применяли щедро» электрошокеры и резиновые палки.

В попытке остановить произвол заключенные попытались нанести себе увечья, но это не помогло. «Избиения продолжили, а медпомощь если и оказали, то только на бумаге», — отметил Олег Навальный.

В пресс-службе УФСИН России по Орловской области отвергли это сообщение, но подтвердили, что в конце сентября в колонии прошел плановый обыск.

«Данная информация не соответствует действительности. В конце сентября проводился плановый обыск. Этот обыск не повлек никаких последствий. Это рабочий момент: обыск постоянно проводится во всех режимных учреждениях. Никакой проверки по данному факту на данный момент не проводится», — заявили «Новой газете» в пресс-службе.

В ФСИН заверили, что заключенные не наносили себе массово увечий, в противном случае была бы назначена проверка. Также там заверили, что сотрудники ФСИН не применяли к осужденным силу или спецсредства.

«Плановый обыск всегда вызывает недовольство осужденных: это мероприятие не из приятных», — добавили в пресс-службе.

Напомним, Олега Навального осудили на 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». По этому же делу его брат Алексей Навальный получил 3,5 года условно.