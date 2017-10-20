В Польше при нападении мужчины с ножом на посетителей ТЦ погиб человек

В польском городе Сталёва-Воле 27-летний мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Vivo. В результате нападения ранения разной степени тяжести получили восемь человек. Об этом сообщает радиостанция RFM FM.

По данным издания, одна из пострадавших скончалась от полученных ран в больнице. Состояние еще нескольких госпитализированных оценивается как тяжелое.

Как сообщили польскому телеканалу TVN 24 в пресс-службе местной полиции, злоумышленник был трезв и ранее не привлекался к ответственности. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Сейчас правоохранители выясняют, каковы были мотивы нападавшего, а также были ли у него сообщники, отмечает телеканал.