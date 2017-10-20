Депутаты предложили запретить продажу пневматики несовершеннолетним

Группа депутатов от «Единой России» предложила запретить продажу маломощных пневматических пистолетов и винтовок гражданам, не достигшим 18-летнего возраста. Текст законопроекта доступен на сайте нижней палаты парламента.

Авторы идеи объяснили, что такие винтовки в последнее время стали чаще использоваться в «жестоких играх», а жертвами этих игр становятся животные, а порой и люди. Введение запрета поможет укрепить «общественную безопасность и повысить общественный порядок».

Если закон вступит в силу, подростки смогут покупать только пистолеты и винтовки с дульной энергией менее 0,5 джоуля, что фактически равносильно покупке «игрушке». На данный момент ограничений на покупку пневматики мощностью до 3 Дж нет.

Напомним, в конце сентября представитель Росгвардии заявил, что ведомство прорабатывает проекта о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля.

По мнению представителя Росгвардии, такая мера поможет предотвращать инциденты, подобные случаю в подмосковной Ивантеевке, где школьник устроил стрельбу в классе и ранил учительницу.

Ранее Росгвардия выступала с предложением регистрировать и ставить на учет пневматическое оружие.

Максим Прошкин