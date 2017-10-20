На Украине обнаружили нарушения на 17 млн долларов при организации «Евровидения»

Украинская государственная аудиторская служба выявила нарушения на 17 млн долларов при организации и проведении песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом говорится на сайте регулятора.

Аудитор выяснил, что нарушения связаны с ведением бухгалтерского учета и проведением процедуры закупок. В ведомстве также обнаружили незаконные расходования средств на сумму около 300 тысяч долларов, растрату еще 100 тысяч долларов удалось предотвратить.

«Следует обратить внимание, что половина из потраченных средств (9,4 млн долларов из 19,6 млн долларов — прим ред.) направлено зарубежным компаниям, которых проверить практически невозможно», — заявили в аудиторской службе.

Государственный аудитор передал все документы о выявленных нарушениях в правоохранительные органы для дачи «надлежащей оценки».

Напомним финал песенного конкурса «Евровидение- 2017» прошел в Киеве 13 мая. В финал вышло 26 стран. В результате первое место заняла Португалия, а второе и третье — Болгария и Молдавия. Россия участие в конкурсе не принимала.

Максим Прошкин