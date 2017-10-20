В Москве задержали руководителя одного из подразделений МВД

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из подразделений главного управления МВД по Москве. Об этом говорится на официальном сайте полиции.

«В ходе проверки установлено, что сотрудник при проведении приемки выполненных сторонней организацией в рамках государственного контракта работ, заведомо зная, что указанные работы выполнены не в полном объеме, подписал акт об их выполнении», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что против сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285 УК РФ), его также уволят из МВД.

Источник РБК в главном управлении МВД по Москве заявляет, что оперативники задержали заместителя начальника управления тылового обеспечения Дмитрия Кошелева.

Напомним, в начале октября сотрудники правоохранительных органов задержали врио заместителя начальника отдела полиции по району Северное Чертаново. По словам сотрудника пресс-службы, задержание произошло 29 сентября. Майора полиции подозревают в попытке получить взятку от фигуранта уголовного дела.

Максим Прошкин