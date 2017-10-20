Россия выделит 330 млн рублей на модернизацию адронного коллайдера в Швейцарии

Россия направит из резервного фонда 330 млн рублей на модернизацию детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Швейцарии. Об этом говорится на сайте правительства.

«В соответствии с условиями проведения работ по модернизации Российская Федерация часть своего вклада осуществляет в виде денежного взноса, а часть – в материальном виде, поставляемом российскими организациями», — говорится в сообщении.

Модернизация четырех детекторов, запланированная на 2013-2022 года, производится при участии России в рамках «долевого участия» страны по эксплуатации детекторов.

При помощи детекторов изучаются процессы столкновения частиц, которые разгоняются почти до скорости света. Сам коллайдер был остановлен в 2013 году, а два года спустя вновь запущен. Он является крупнейшим в мире ускорителем элементарных частиц.

Максим Прошкин