В Санкт-Петербурге задержали главу отделения Российского союза молодежи

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу задержало на двое суток главу Российского союза молодежи (РСМ) в Петербурге и Ленобласти Дмитрия Лядова по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 20 октября оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели серию обысков в квартирах и офисах петербургских компаний.

Помимо Лядова была задержана его знакомая, которая, по данным «Фонтанки», представляет одну из общественных организаций Санкт-Петербурга.

Издание уточняет, что обыски проходили в рамках уголовного дела о части четвертой статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Обвинение Лядова связано с нарушениями при освоении бюджетных средств в комитете по молодежной политике.

Как сообщает «78.ru», Лядов якобы завладел бюджетными средствами на сумму около 500 тысяч рублей, не выполнив проект РСМ.

По данным издания, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Официального подтверждения информации о задержании Лядова пока нет.