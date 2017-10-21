Под Винницей осталось почти 3 тысячи взрывоопасных предметов

В Винницкой области после пожара на военных складах вблизи города Калиновка были найдены 2, 8 тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается.

На данный момент сотрудники ГСЧС Украины очищают местность от взрывоопасных предметов в 2-х километровой зоне вокруг арсенала.

Всего в ликвидации последствий пожара принимают участие 765 человек и задействовано 163 единицы техники.

Напомним, что в ночь на 27 сентября под Винницей загорелся склад, из-за чего начали детонировать хранящиеся там боеприпасы. В результате происшествия два человека пострадали, более 30 тысяч жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.

Утром 28 сентября началось разминирование 5-км зоны. При этом боеприпасы продолжили детонировать на протяжении недели.

По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 113 УК Украины (диверсия).

Генеральный прокурор Украины заявил, что причиной взрыва на военных складах под Винницей стала диверсия со стороны России. По его словам, в снаряды были заложены детонаторы.

Верховная Рада оценила материальный ущерб от пожара в 800 млн долларов.