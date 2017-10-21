В Екатеринбурге предложили не работать в дни матчей ЧМ-2018

Глава администрации Екатеринбурга Сергей Тушин предложил сделать выходными дни проведения в городе матчей Чемпионата мира по футболу 2018. Об этом чиновник сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Интересным считаю идею Калининградских коллег обратиться к работодателям с предложением предоставить выходной день своим сотрудникам в день матча», — написал Тушин.

Он уточнил, что в городе пройдет четыре матча чемпионата мира, один из которых — в воскресенье.

С идеей сделать дни проведения матча выходными выступил мэр Калининграда Александр Ярощук. Он призвал жителей города быть гостеприимными к гостям чемпионата и «никого не бить».

По мнению мэра, на период проведения турнира жителям Калининграда лучше «выехать из города отдохнуть на природу», так как в город может приехать 70–100 тысяч туристов и «все, конечно, на стадион не попадут».

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Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.