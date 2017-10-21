На поддержавшего Украину бывшего школьного учителя возбудили новое уголовное дело за стихи

Следственный комитет по Орловской области возбудил новое уголовное дело против экс-преподавателя немецкого языка Кромской поселковой школы Александра Бывшева. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») в связи с публикацией Бывшевым стихотворения, в котором он поддерживает независимость Украины и говорит, что Россия ведет в отношении сопредельного государства агрессивную политику.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 22.02.2015 в 09 часов 43 минуты неустановленное лицо с целью возбуждения ненависти или вражды и унижения достоинства человека, группы лиц по признаку национальности, используя компьютерную технику, подключенную к информационной сети „Интернет“ разместило на странице в социальной сети „Вконтакте“ под ником „Александр Бывшев“ для всеобщего публичного ознакомления стихотворение „На независимость Украины“, в тексте которого имеются высказывания уничижительного характера по отношению к группе лиц — „русские“, а также направленные на возбуждение вражды, ненависти», — говорится в постановлении об избрании Бывшеву меры пресечения, подписанном заместителем руководителя Кромского межрайонного следственного отдела СКР Дмитрием Зубовым.

Зубов также сообщает, что в ходе следствия установлена причастность к публикации данного стихотворения Александра Бывшева. Следователь избрал в отношении Бывшева меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Александр Бывшев до августа 2014 года преподавал немецкий язык в общеобразовательной школе поселка Кромы Орловской области. Он был уволен из школы за то, что после вхождения Крыма в состав России написал стихотворение в поддержку территориальной целостности Украины.

За это же стихотворение (редакция не может раскрыть его название, так как оно признано экстремистским) против Бывшева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ. 13 июля 2015 года он был приговорен Кромским районным судом к 300 часам исправительных работ.