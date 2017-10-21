Иран заявил об отсутствии намерений владеть ядерным оружием

Во время выступления на Московской конференции по нераспространению заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе и не собирается приобретать ядерное оружие. Об этом сообщают РИА Новости.

«Иран подтверждает, что ни при каких условиях когда бы то ни было не будет разрабатывать, приобретать или стремиться к приобретению ядерного оружия. Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках СВПД», – сказал Арагчи.

Дипломат отметил, что Тегеран готовится к любому развитию ситуации после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ядерной сделки с Ираном.

Ранее Трамп объявил о новой стратегии Вашингтона в отношении Ирана и заявил о готовности вывести США из СВПД в любой момент.

В МИД России заявили, что прорабатывают варианты действий на случай, если США выйдут из ядерной сделки с Ираном. Представитель МИД исключил возможность восстановления санкций против Ирана, которые были отменены в связи с подписанием соглашения по ядерной программе.

«Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации СВПД не удержала президента США Дональда Трампа оттого, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки», — сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Напомним, СВПД по иранской ядерной программе был подписан в июле 2015 года, а его реализация началась в январе 2016-го.