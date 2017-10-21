В Мюнхене мужчина ранил ножом прохожих
обновлено
Полиция арестовала подозреваемого в нападении с ножом на площади Розенхаймер
В Мюнхене неизвестный с ножом ранил нескольких человек на площади Розенхаймер, сообщила полиция города в твиттере.
«Его мотивы неизвестны», – говорится в сообщении. Преступник пока не задержан.
Update #Rosenheimerplatz: derzeit 5 leicht verletzte Personen. pic.twitter.com/eNwFPUUt8q— Feuerwehr München (@BFMuenchen) October 21, 2017
Полиция ищет 40-летнего мужчину, который был одет в серые брюки и зеленую серую куртку. Он передвигается на черном велосипеде.
Как пишет Bild, в результате нападения были ранены четыре человека.
По данным издания, неизвестный совершил нападения в разных частях площади.
Издание Feuerwehr München сообщает о пяти пострадавших. Их жизням ничего не угрожает.
Полиция просит жителей города не приближаться к месту происшествия.