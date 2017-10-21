В Мюнхене мужчина ранил ножом прохожих

обновлено Полиция арестовала подозреваемого в нападении с ножом на площади Розенхаймер

В Мюнхене неизвестный с ножом ранил нескольких человек на площади Розенхаймер, сообщила полиция города в твиттере.

«Его мотивы неизвестны», – говорится в сообщении. Преступник пока не задержан.

Полиция ищет 40-летнего мужчину, который был одет в серые брюки и зеленую серую куртку. Он передвигается на черном велосипеде.

Как пишет Bild, в результате нападения были ранены четыре человека.

По данным издания, неизвестный совершил нападения в разных частях площади.

Издание Feuerwehr München‏ сообщает о пяти пострадавших. Их жизням ничего не угрожает.

Полиция просит жителей города не приближаться к месту происшествия.