В Петербурге задержали пятерых организаторов канала нелегальной миграции

Полиция Петербурга задержала пятерых человек по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Дело расследуется в отношении более десятка фигурантов преступления.

«Используя подложные печати и штампы различных организаций, в том числе и государственных, подозреваемые изготавливали и сбывали за денежное вознаграждение подложные документы, предоставляющие иностранным гражданам право на проживание и работу на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

При обысках изъята оргтехника, использовавшаяся в преступной деятельности, паспорта иностранных граждан, печати и штампы, патенты на работу и медицинские книжки, а также более 2,5 млн рублей.

По данным Интерфакса, пятеро задержанных — граждане Узбекистана.