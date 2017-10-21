РБК: МВД проверит частные клиники и дома престарелых

МВД после пожара в пансионате для пожилых в Иркутске и смерти актера Дмитрия Марьянова решило проверить негосударственные учреждения, которые работают в области социальных услуг. Речь идет о домах престарелых и реабилитационных центрах для тех, кто страдает алкоголизмом и наркоманией. Об этом пишет РБК.

«Во вторник, 17 октября, соответствующее распоряжение было разослано по региональным управлениям МВД», — сказал источник в центральном аппарате МВД.

Как уточнил собеседник издания, проверки проводят представители МЧС, Роспотребнадзора и Росздравнадзора при поддержке сотрудников полиции.

Напомним, актер Дмитрий Марьяной скончался 15 октября, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Следствие рассматривает две основные версии смерти актера — несвоевременное оказание медпомощи, а также оказание медицинским центром услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи провели обыск в «Фениксе» и изъяли дневники пациентов, «в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьянова в указанном центре».

Пожар в частном доме престарелых в Иркутске произошел 18 октября. В результате пострадали 12 человек, все они отравились угарным газом. Причиной возгорания стало короткое замыкание, возникшее при использовании сушильной машины.