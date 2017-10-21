Члены ВАК обратились к Чайке с требованием допускать их на заседания ВАК независимо от специализации

20 октября после заседания Высшей аттестационной комиссии по Мединскому в Генпрокуратуру России было направлено обращение ряда членов комиссии с требованием отменить запрет на посещение заседаний ВАК не по своему узкому научному профилю.

Напомним, что в мае этого года разразился скандал: математиков академика Васильева, доктора физико-математических наук Новикову и биолога Гельфанда не пустили на заседание гуманитарной сессии ВАК. Сделано это было по прямому указанию недавно уволенного главного ученого секретаря ВАК Николая Аристера.

В разъяснение причин, почему это было сделано, Министерство сообщило, что ВАК должен работать согласно научно-отраслевому принципу, откуда, по мнению Минобразования, следует, что голосовать можно только на той сессии, которая соответствует деятельности данного ученого.

«Новая Газета» обратилась тогда с запросом: «Кто именно (ФИО, должность) будет решать, является „область деятельности“ члена ВАК NN „соответствующей“ данной научно-отраслевой сессии?». Однако Минобр не ответил на этот вопрос.

В своем обращении члены ВАК указывают на то, что на самом деле такого четкого разделения по отраслям науки в ВАК никогда не было. Ученые считают, что «…«эксклюзивистское» толкование «научно-отраслевого» принципа организации ВАК, на котором настаивает Н. И. Аристер, прямо противоречит действующей практике работы Президиума ВАК, как следует из следующих фактов.

12 октября 2015 года решение об утверждении паспорта научной специальности «теология» было принято на заседании сессии Президиума ВАК по естественным и техническим наукам, хотя специальность «теология» относится к гуманитарным и общественным наукам.

Аналогично, 19 мая 2017 года на заседании сессии Президиума ВАК по естественным и техническим наукам было предложено к утверждению решение о введении ученой степени доктора наук по теологии, кандидата наук по теологии. При этом на заседании сессии присутствовали члены ВАК гуманитарного профиля, что прямо противоречит фактически самоуправно введенному Н. И. Аристером принципу.

Аналогично, 22 сентября 2017 г. на заседании сессии Президиума ВАК по естественным и техническим наукам был утвержден «Экспертный совет ВАК по теологии».

Кроме того, с точки зрения членов ВАК, запрет Аристера является самоуправством, так как «Минобрнауки России прямо установлено, что решения Президиума ВАК принимаются не только членами Президиума ВАК, входящими в состав определенной научно-отраслевой сессии, и даже не всеми присутствующими на заседании членами Президиума других научно-отраслевых сессий, а всеми членами Комиссии, принимающими участие в этом заседании».

По их мнению, Аристер присвоил себе полномочия по своему разумению «редактировать» список присутствующих и манипулировать голосованием на ВАК.

В этой связи члены ВАК требуют отменить письмо Аристера, которое запрещает членам ВАК ходить на заседания Президиума не по своей специальности.