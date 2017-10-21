Власти Испании решили отстранить правительство Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой одобрил введение мер по ограничению автономии Каталонии. Теперь правительство региона может быть отстранено от власти, а парламент региона будет переизбран. Об этом Рахой заявил после заседания кабинета министров 21 октября. Об этом сообщает El Pais.

До создания нового парламента, который утвердит правительство Каталонии, руководить регионом будет назначенный Мадридом представитель, отметил Рахой.

Такие меры, согласно статье 155 конституции Испании, власти страны могут применить в случае, если руководство региона нарушает закон и угрожает интересам всей страны.

Предполагается, что предложение правительства Испании об ограничении полномочий каталонских властей будет поддержано Сенатом страны 27 октября и вступит в силу на следующий день.

Читайте также Европа запрещает сепаратизм. Легко ли в нынешнем мире провозгласить государственную независимость

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Несмотря на попытки испанских властей сорвать голосование, на референдум пришли около 2,26 миллионов человек (примерно 42,2 % от общего числа избирателей Каталонии). 90% участников референдума проголосовали за отделение региона от Испании. Конституционный суд страны объявил референдум незаконным.

11 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании, однако в действие документ пока не вступал.

В ответ правительство Испании объявило, что в ближайшее время рассмотрит вопрос лишения Каталонии автономии для восстановления конституционного порядка страны.

Андрей Дубровский