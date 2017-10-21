Россия сняла ограничения на поставки турецких помидоров

С 1 ноября Россия снимает ограничения на поставки турецких помидоров. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

По словам министра, стороны уже согласовали поставку Турцией в Россию 50 тыс. тонн томатов. В свою очередь, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что его обрадовало решение российской стороны о снятии запрета на ввоз турецких помидоров в Россию 1 ноября, вместо 1 декабря, как планировалось прежде.

Напомним, с 1 января 2016 года Россия ограничила поставки из Турции ряда сельскохозяйственных продуктов. Это случилось после того, как турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24.

Под запрет тогда попали фрукты и овощи, в частности, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы и терн, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы и корнишоны.

Позднее турецкая сторона принесла извинения, после чего российское правительство стало постепенно отменять запреты на импорт турецких овощей и фруктов.