СМИ сообщили о намерении Трампа скрыть часть документов об убийстве Кеннеди

Администрация президента США Дональда Трампа намерена скрыть часть документов из архива об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые должны быть опубликованы в конце октября по истечении 25-летнего срока секретности. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США сообщает издание Politico.

В публикации издания уточняется, что согласно указу, подписанному Джорджем Бушем-старшим 25 лет назад, документы об убийстве Кеннеди должны быть рассекречены 26 октября 2017 года. Речь идет о десятках, возможно, сотнях тысяч страниц документов из Национального архива, пишет Politico.

По словам собеседников издания, многие из этих документов были созданы спустя десятилетия после убийства Кеннеди. Часть из них относится к 90-м годам прошлого века. В документах, в частности, могут упоминаться операции спецслужб, а также раскрываться личности информаторов, которые могут быть еще живы. Собеседники издания утверждают, что на сокрытии части документов настаивает ЦРУ.

При этом источники Politico отмечают непредсказуемость Трампа и не исключают, что президент в последний момент может принять решение рассекретить все данные.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что администрация президента США работает над тем, чтобы 26 октября «максимальный объем информации был представлен общественности».

Напомним, 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Специальная комиссия, расследовавшая убийство президента, признала единственным исполнителем убийства Ли Харви Освальда. Официально он осужден, поскольку через два дня после покушения на президента его застрелили во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму Далласа.