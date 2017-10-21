Суд отправил под домашний арест замглавы подразделения МВД
Пресненский суд отправил под домашний арест до 18 декабря заместителя начальника управления организации тылового обеспечения главка МВД по Москве Дмитрия Кошелева. Его ранее задержали по делу о растрате. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников, передает Интерфакс.
Накануне МВД сообщило о задержании руководителя одного из подразделений ГУ МВД России по Москве по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе проверки ведомство установило, что сотрудник подписал акт выполнения работ одной из организаций, зная о том, что она выполнила работы не в полном объеме.
На него завели дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). «Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом», — сообщали в МВД.
Источник РБК в главном управлении МВД по Москве в тот же день заявил, что речь идет о заместителе начальника управления тылового обеспечения Дмитрии Кошелеве.