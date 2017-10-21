В Польше вступил в силу закон, предполагающий снос советских памятников

В Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, предусматривающий снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм, сообщает ТАСС.

С 21 октября органы местного самоуправления в Польше могут сами принимать решения о демонтаже того или иного мемориала, который, по их мнению, подпадает под действие этого закона. Предполагается, что по этому вопросу региональные власти будут консультироваться с Институтом национальной памяти (ИНП) республики.

Согласно закону, сносить необходимо памятники, которые «отдают дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». Эксперты ИНП считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в Польше. Если подобные мемориалы не будут демонтированы местными властями в течение года, вмешаться должен будет глава воеводства.

При этом в законе отмечается, что сносу не подлежат монументы, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые демонстрируются в научных целях и в качестве произведений искусства, или памятные объекты, внесенные в реестр памятников архитектуры, а также те, что не выставлены на всеобщее обозрение.

Поправки в закон о декоммунизации, касающиеся сноса памятников были приняты парламентом и подписаны президентом Польши в июле текущего года.

Как ранее заявил президент Института национальной памяти (ИНП), занимающийся расследованием преступлений против польского народа, Лукаш Каминский, памятники должны были быть снесены еще в начале 1990-х годов, и их сохранение является «роковой ошибкой». При этом он отметил, что демонтаж памятников не направлен против России и русских.

Напомним, в 2015 году МИД России обвинил Польшу в развязывании «войны памятников». Поводом для этого стал снос памятников братства по оружию солдат Войска польского и Красной армии.