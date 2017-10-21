В Барселоне началась демонстрация в поддержку независимости Каталонии от Испании. Это событие происходит на фоне сегодняшнего заявления премьер-министра Испании Мариано Рахоя о решении властей страны ограничить самостоятельность Каталонии, а также распустить правительство региона. Трансляцию с места событий ведет испанская газета El Pais.

Vista de la manifestación independentista a la altura de calle Aragó con Passeig de Gràcia. pic.twitter.com/gp6g1jp5z3 — Guillem Andrés (@Guillem_Andres) October 21, 2017

Как отмечает газета, в шествии принимают участие «тысячи» людей, в том числе глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, мэр Барселоны Ада Колау и члены городской администрации.

Протестующие призвали освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, ранее арестованных Верховным судом Испании по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Отметим, что обе организации, лидеров которых заключили под стражу, выступают за независимость Каталонии от Испании.

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Ранее в субботу премьер-министр Испании Мариано Рахой одобрил введение мер по ограничению автономии Каталонии. Власти страны планируют распустить правительство региона и местный парламент. Предполагается, что до создания нового парламента, который утвердит правительство Каталонии, руководить регионом будет назначенный Мадридом представитель.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, 90% участников которого проголосовали за отделение региона от Испании. Конституционный суд страны объявил референдум незаконным.

11 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании, однако в действие документ пока не вступал. В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о начале процедуры по лишению Каталонии автономии для восстановления конституционного порядка страны.