В МИД допустили внесение поправок в российское законодательство для «контригры» против Вашингтона

МИД России допустил внесение изменений в российское законодательство для более эффективного противодействия «разрушительной политике американской стороны» в отношении Москвы. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«С учетом непрекращающихся попыток давления на российские СМИ, возможно, придется вносить определенные изменения в нашу законодательную и нормативную базу для того, чтобы иметь возможность зеркально ответить на американские притеснения наших СМИ», — пояснил Рябков.

По словам замминистра, вопрос внесения изменений в законодательство МИД России прорабатывает совместно с Госдумой и Советом Федерации. При этом Рябков не уточнил, идет ли речь о целом пакете законов или же об отдельных законодательных актах. По его словам, «пока никаких контуров того, что произойдет, нет, все находится на этапе интенсивных обсуждений».

О том, что в Госдуме обсуждают возможность принятия законопроекта, который бы стал ответом на санкции США, 14 октября сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия может ограничить работу американских СМИ на территории страны. По словам Захаровой, этот шаг может стать ответом на ситуацию c притеснением телеканала Russia Today Вашингтоном.