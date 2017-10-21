Саакашвили презентовал на здании Верховной рады «план спасения Украины»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе митинга оппозиции у здания Верховной рады презентовал свой «план спасения Украины». Об этом сообщает Интерфакс.

Как отмечает агентство, основные пункты своих инициатив Саакашвили вывел на стену здания парламента с помощью проектора. В частности, политик заявил о необходимости отменить принятую Верховной радой медицинскую реформу и принять закон о страховой медицине, а также предложил создать резервную армию.

Напомним, 17 октября сторонники Михаила Саакашвили из партии «Рух новых сил» вместе с активистами движения Валентина Наливайченко «Справедливость» и батальоном «Донбасс» объявили о проведении бессрочной акции оппозиции у стен Верховной рады Украины и разбили у стен парламента палаточный лагерь.

Протестующие потребовали принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и изменить выборное законодательство.

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В этот же день президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, ограничивающий неприкосновенность депутатов. Сами парламентарии подготовили и внесли в Верховную раду аналогичный законопроект.

19 октября депутаты большинством голосов направили оба эти законопроекта в Конституционный суд, который должен их рассмотреть, поскольку эти инициативы предполагают внесение изменений в конституцию страны.