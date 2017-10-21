В Литве рядом с советскими памятниками установили таблички о несоответствии исторической правде

У памятников рядом с могилами солдат Красной Армии в Биржайском районе на севере Литвы установили таблички с указанием, что «идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде». Об этом сообщает литовская газета Lietuvos žinios.

Как пояснил газете советник отдела по культурному наследию Биржайского муниципалитета Далюс Микеленис, решение об установке табличек приняли власти муниципалитета без указаний вышестоящего руководства республики.

«Мы чувствуем, что вносим вклад в отражение исторической правды, и считаем, что у нас это получилось. Но мы не удивимся, если наши усилия расценят как произвол, и за это, возможно, мы получим по шапке», — заявил Микеленис.

По словам советника, местные власти обращались с предложением установить эти таблички в департамент по культурному наследию, в министерство культуры, а также в министерство иностранных дел Литвы.

В МИДе представителям муниципальных властей пояснили, что без межгосударственной договоренности ничего делать нельзя, подчеркнул Микеленис, отметив, что переговоры России и Литвы по поводу захоронений солдат Красной Армии и советских памятников на территории страны длятся уже 15 лет.