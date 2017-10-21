Глава Каталонии призвал парламент региона выступить против испанских властей

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион не может принять введение «незаконного» контроля из Мадрида и призвал региональный парламент выступить против решения испанских властей о лишении Каталонии автономии, сообщает Reuters.

Пучдемон предложил представителям регионального парламента собраться на пленарном заседании, чтобы принять решение о дальнейших действиях после «попытки [испанских властей] ликвидировать руководство и демократию Каталонии», приводит агентство слова главы региона.

Решение властей о роспуске каталонского правительства и парламента республики Пучдемон назвал мощнейшей атакой на Каталонию со времен правления Франсиско Франко (каудильо Франсиско Франко правил Испанией в период с 1939 по 1975 годы).

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Ранее в субботу тысячи человек вышли на улицы в Барселоне на демонстрацию в поддержку независимости Каталонии от Испании. Это произошло после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой одобрил введение мер по ограничению автономии Каталонии. Власти страны планируют распустить правительство региона и местный парламент. Предполагается, что до создания нового парламента, который утвердит и новое правительство Каталонии, руководить регионом будет назначенный Мадридом представитель.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, 90% участников которого проголосовали за отделение региона от Испании. Конституционный суд страны объявил референдум незаконным. 11 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании, однако в действие документ пока не вступал.