Новая газета

Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста

Общество

Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста, который он получил за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Об этом политик сообщает на своей странице в инстаграме.

Фото: instagram.com/navalny/
 

«За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню „Дай мне слово ведь я тамада“ по радио», — написал Навальный.

Он также добавил, что вечером выступит на митинге в Астрахани.

«Парк „Дружба“ (бывший парк АТРЗ), остановка „Жилгородок“. В 18–00. Приходите», — уточнил Навальный.

По данным «Дождя», политика выпустили из спецприемника тайно до приезда журналистов.

Ранее активисты движения «Протестная Москва» разместили на Большом Москворецком мосту транспарант «Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать». 

Напомним, Алексея Навального задержали утром 29 сентября в подъезде его дома. Он направлялся на вокзал, чтобы поехать на митинг в Нижнем Новгороде.

Симоновский районный суд Москвы  признал виновным политика по статье 20.2.8 КоАП России (призывы к несанкционированным акциям) и арестовал на 20 суток.

Политик пытался обжаловать решение суда, но Московский городской суд оставил в силе решение об аресте.

После этого в штабе Навального объявили о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. По данным «ОВД-Инфо», из-за акции  были задержаны 290 человек.

На 20 суток был также арестован глава федерального штаба Навального Леонид Волков. Затем Мосгорсуд отменил это решение и освободил оппозиционера. Однако прямо у здания суда его снова задержали, и суд оставил в силе решение об аресте. 

Читайте также

Новая метла. В Ростове-на-Дону полиция вычисляет по видеозаписям и арестовывает участников митинга 7 октября

Теги:
астрахань, митинги, арест, навальный
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera