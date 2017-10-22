Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста

Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста, который он получил за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Об этом политик сообщает на своей странице в инстаграме.

«За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню „Дай мне слово ведь я тамада“ по радио», — написал Навальный.

Он также добавил, что вечером выступит на митинге в Астрахани.

«Парк „Дружба“ (бывший парк АТРЗ), остановка „Жилгородок“. В 18–00. Приходите», — уточнил Навальный.

По данным «Дождя», политика выпустили из спецприемника тайно до приезда журналистов.

Ранее активисты движения «Протестная Москва» разместили на Большом Москворецком мосту транспарант «Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать».

Напомним, Алексея Навального задержали утром 29 сентября в подъезде его дома. Он направлялся на вокзал, чтобы поехать на митинг в Нижнем Новгороде.

Симоновский районный суд Москвы признал виновным политика по статье 20.2.8 КоАП России (призывы к несанкционированным акциям) и арестовал на 20 суток.

Политик пытался обжаловать решение суда, но Московский городской суд оставил в силе решение об аресте.

После этого в штабе Навального объявили о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. По данным «ОВД-Инфо», из-за акции были задержаны 290 человек.

На 20 суток был также арестован глава федерального штаба Навального Леонид Волков. Затем Мосгорсуд отменил это решение и освободил оппозиционера. Однако прямо у здания суда его снова задержали, и суд оставил в силе решение об аресте.