В Пенсильвании мужчина открыл стрельбу по баскетбольной площадке

В американском городе Честер (штат Пенсильвания) неизвестный открыл огонь по людям на баскетбольной площадке, четыре человека ранены. Об этом сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел вечером 21 октября. По данным полиции, стрелявший находился на возвышенности и целился по ногам. Недалеко от места происшествия были найдены патроны от пистолета и полуавтоматической винтовки AR-15.

Стрелок объявлен в розыск.

Ранее американском штате Мэриленд мужчина открыл стрельбу в бизнес-парке Emmorton. Трое погибли, еще двое тяжело ранены.

Полиции удалось задержать преступника. Им оказался 37-летний Ради Лабиб Принс. По словам полицейских, после стрельбы в Эджвуде он уехал в город Уилмингтон в штате Делавэр. Там он открыл огонь по еще одному человеку.

Напомним, что 1 октября в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки. В результате происшествия 59 человек, включая Пэддока, погибли, еще 527 были ранены.