The Guardian: Россия самостоятельно внесла Уильяма Браудера в базу данных Интерпола

Россия в одностороннем порядке внесла главу Hermitage Capital Уильяма Браудера в базу Интерпола для запроса на арест, не согласовав эту процедуру с Генеральным секретариатом организации. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, это удалось сделать благодаря процедуре diffusion — прямой рассылке странам, входящим в организацию.

«Браудер заявил, что его предупредили о помещении в базу Интерпола электронным письмом из Министерства внутренней безопасности США. В нем сообщалось, что его статус участника программы Global Entry (программа упрощенного безвизового въезда в США) был аннулирован»,- рассказал источник издания.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя сообщение о вступлении в силу аналога «акта Магнитского» в Канаде, напомнил, что в России суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы в колонии, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов. В отношении Браудера в России также расследуется дело о преднамеренном банкротстве.

В июле российский юрист Наталья Весельницкая заявила, что встречалась с сыном Дональда Трампа с целью обсудить расследование дела Браудера. Затем она предоставила информацию об уклонении фирмы Браудера от налогов в России генпрокурору Юрию Чайке.

Напомним, «акт Магнитского» был принят в конце 2012 года в отношении лиц, по мнению США, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Документ ввел персональные санкции, в частности, визовые ограничения на въезд в США для лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.

Браудер — инициатор принятия в США и Канаде «актов Магнитского». Это законы, запрещающие въезд россиянам, причастным к нарушениям прав человека в России и других странах.

Россия добивается задержания британского бизнесмена по линии Интерпола с 2013 года, но Генеральный секретариат организации каждый раз отказывал в этом. По версии Интерпола, дело Браудера носит политический характер.