Саакашвили обвинил Порошенко в похищении своих сторонников

Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили сообщил о похищении троих сторонников по личному распоряжению президента Украины Петра Порошенко. Об этом Саакашвили написал в фейсбуке.

«Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову», — рассказал политик.

Речь идет об экс-начальнике охраны Саакашвили Георгии Рубашвили, бывшем водителе Михаиле Абзианидзе и инструкторе Нацгвардии Украины Давиде Макишвили.

По словам Саакашвили, МВД и Служба безопасности Украины отказались участвовать в похищении, поэтому президент Украины «дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется».

В полиции и СБУ сообщили Саакашвили, что не знают о местонахождении пропавших людей.

Напомним, что в июле власти Украины аннулировали украинское гражданство Михаила Саакашвили. 10 сентября политик в сопровождении своих сторонников прорвался на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини».

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили объявил о своей отставке с поста губерантора Одесской области. Он обвинил первых лиц государства — президента Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова — в коррупции, а также заявил, что мэр Одессы и местного парламента якобы являются лидерами преступных кланов. Саакашвили также заявил, что он уходит, чтобы «начать новый этап борьбы».