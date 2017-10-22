Автора «Новой газеты» Али Феруза наградили орденом мужества имени Сахарова

Автора «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова), который находится в центре временного содержания иностранцев, наградили орденом мужества имени Сахарова, сообщают организаторы премии «Журналистика как поступок».

«Али Феруза пытали спецслужбы Узбекистана, пытаясь сделать его стукачом, — ему вгоняли иголки под ногти, но он не сдался — сумел сбежать из Мордора», — сказано в сообщении.

Организаторы отметили, что самое большое мужество – оставаться самим собой, и «не смотря ни на что, Али Ферузу это удается».

Напомним, что журналист обвиняется в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (по части 3.1 статьи 18.8 КоАП).

В конце августа Басманный суд приостановил решение о выдворении Феруза из России в Узбекистан после запрета Европейского суда по правам человек на перемещение журналиста до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ.

Согласно решению суда, Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.

Затем Басманный суд отказал в удовлетворении иска Али Феруза к МВД России из-за отказа предоставить ему временное убежище в стране.