Бывший футболист «Милана» Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси

На выборах мэра Тбилиси победил кандидат партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, набравший 51,06% голосов, сообщается на сайте избиркома Грузии.

Каладзе, который был защитником футбольного клуба «Милан», опередил независимого кандидата Алеко Элисашвили, набравшего 17,46% голосов. Третье место занял кандидат от правящей во времена Михаила Саакашвили партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили. Он получил более 16% голосов избирателей.

На выборах мэра Тбилиси гол забил Каха Каладзе: Бывший футболист «Милана» стал градоначальником столицы Грузииhttps://t.co/SWLwDizUuW pic.twitter.com/lJElJEy8bL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 22, 2017

21 октября в 64 городах Грузии прошли выборы мэров и депутатов муниципальных законодательных органов. Их избирали путем прямого всеобщего голосования сроком на четыре года.

В 2012 году Каладзе стал министром энергетики и природных ресурсов Грузии. Ранее он закончил спортивную карьеру и вступил в партию «Грузинская мечта».

Футболист дважды выигрывал Лигу чемпионов и выступал в составе тбилисского «Динамо» (пятикратный чемпион Грузии), киевского «Динамо» (трехкратный чемпион Украины), итальянского «Милана», а завершил карьеру в итальянском клубе «Дженоа».

Каладзе также был капитаном сборной Грузии по футболу.