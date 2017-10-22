В Киеве сторонники Саакашвили собрались на «вече»

В Киеве у здания Верховной рады проходит митинг «вече „Майдан реформ“», который накануне анонсировал бывший губернатор Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, на площади Конституции собрались несколько сотен человек.

На сцене выступили Михаил Саакашвили, народные депутаты Юрий Деревянко, Сергей Лещенко, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

Ранее Саакашвили представил участникам акции у здания Верховной Рады «План спасения Украины». В нем он предложил отменить принятую Верховной радой медицинскую реформу и принять закон о страховой медицине, а также создать резервную армию.

Напомним, 17 октября сторонники Михаила Саакашвили из партии «Рух новых сил» вместе с активистами движения Валентина Наливайченко «Справедливость» и батальоном «Донбасс» объявили о проведении бессрочной акции оппозиции у стен Верховной рады Украины и разбили у стен парламента палаточный лагерь.

На следующий день в акции приняли участие более 5 тысяч человек. Затем они организовали палаточный город на площади Конституции возле Рады.

Протестующие потребовали от президента страны Петра Порошенко внести на рассмотрение парламента законы об импичменте и антикоррупционном суде, а также отменить депутатскую неприкосновенность.