Власти Ростова-на-Дону в добровольно-принудительном порядке выкупят сгоревшие в центре города дома

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев заявил, что участки, на которых нельзя восстановить сгоревшие в крупном пожаре дома, будут переданы в муниципальную собственность в добровольно-принудительном порядке. Об этом пишет 161.ru.

Строить новые дома в этих местах не разрешат, так как «территория не предполагает застройки».

Подлежит ли дом восстановлению, решает экспертная комиссия. При этом, рассказывают собеседники издания, эксперты признают непригодными для восстановления даже те дома, которые практически не пострадали.

При оценке стоимости также возникли разногласия. Некоторые погорельцы отметили, что установленная экспертами сумма компенсации не соответствует реальной цене сгоревшего дома. Например, одна из жительниц города рассказала, что за двухэтажный дом в центре Ростова-на-Дону ей предложили выплатить два миллиона рублей.

Власти заявили, что жилищные сертификаты выдают из расчета 33 квадратных метра на человека, что соответствует социальной норме. Таким образом, если в сгоревшем доме с большей площадью был прописан только один человек, то он получит сертификат на 33 квадратных метра.

Помимо этого власти города выдвинули условия, согласно которым жители сгоревших домов получат компенсацию. Это отсутствие другого жилья (при этом садовые домики, дачи и флигели площадью меньше 33 квадратных метров за жилые дома считаться не будут), постоянное проживание и наличие прописки по адресу, где случился пожар.

Как сообщает 161.ru, сертификаты получит 361 погорелец, 127 пострадавшим отказали в компенсации, поскольку у них есть другое жилье. Остальные пострадавшие через суд пытаются подтвердить, что действительно жили на Театральным спуске, где произошел пожар.

Напомним, что крупный пожар произошел 21 августа в центре города. На Театральном спуске огонь не могли потушить в течение суток. В результате было уничтожено 120 строений, из которых 100 – жилые.

Один человек погиб, пострадали 400, за медицинской помощью обратились 58 человек.

Следственный комитет России возбудил дело о халатности чиновников и коммунальщиков (статья 293 УК РФ). Обыски прошли у риэлторов, в рамках уголовного дела, которое возбудило региональное МВД по признакам статьи «умышленные уничтожение или повреждение имущества» (статья 167 УК РФ).

По словам местных жителей, пожар начался из-за поджога здания черными риэлторами. В МВД заявляют — очаг пожара находился в заброшенных постройках.

Ранее Кушнарев предполагал, что пожар могли подстроить те, кто хотел приобрести земельные участки в этом районе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил, что погорельцы сами смогут выбрать, строить ли им жилье на месте пожара или переезжать в новые дома. «Если человек скажет, что он хочет восстановить свой дом на том же месте, то мы дадим ему эту возможность», — отмечал он.