В Ростовской области загорелся хозяйственный рынок

Площадь возгорания на хозяйственном рынке в Аксайском районе Ростовской области составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС, передает Интерфакс.

«Горят двухэтажные павильоны с бытовой химией и пластиковой посудой. Пожару присвоен повышенный, четвертый ранг»», — сказал собеседник агентства.

Очевидец в разговоре с РБК рассказал, что возгорание произошло на рынке «Атлант-Сити», огонь распространился на соседний магазин.

«Пожар сильный, этому способствует ветер. Пожарные пока не справляются», — сказал он.

Это не первый крупный пожар в Ростовской области. 8 октября загорелся крупнейший вещевой рынок Ростова-на-Дону «Восточный» (Темерник), его не могли потушить в течение 20 часов. Огонь охватил шесть тысяч квадратных метров.

В конце августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. Один человек погиб, за медицинской помощью обратились 58 человек. В результате было уничтожено 120 строений, из которых 100 – жилые. По словам местных жителей, пожар начался из-за поджога здания черными риэлторами. В МВД заявили, что очаг пожара находился в заброшенных постройках.

Следственный комитет России возбудил дело о халатности чиновников и коммунальщиков (статья 293 УК РФ). Обыски прошли у риэлторов, в рамках уголовного дела, которое возбудило региональное МВД по признакам статьи «умышленные уничтожение или повреждение имущества» (статья 167 УК РФ).