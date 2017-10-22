Минобороны сравнило операцию по взятию Ракки с бомбардировкой Дрездена в 1945 году

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сирийский город Ракка, освобожденный от террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» ополченцами при поддержке США, «унаследовал судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками». Об этом сообщает Интерфакс.

«Чем же тогда продиктована такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке? Остается одно — стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи „освобождаемых“ от ИГ мирных жителей», — сказал Конашенков.

По его словам, «бравурные заявления официальных представителей администрации США о „выдающейся победе“ над ИГ в Ракке вызывают недоумение».

Конашенков напомнил, что сирийские войска при поддержке ВКС России освободили более крупный город Дейр-эз-Зор за 10 дней. Он также добавил, что в Дейр-эз-Зор ежедневно возвращаются тысячи жителей, и в городе восстанавливается мирная жизнь.

При этом, по данным сайтов, следящих за ходом войны в Сирии, Дейр-эз-Зор не полностью находится под контролем сирийских войск.

Ранее в Ракке прошла церемония освобождения города от террористов ИГ. Сейчас там начата операция по разминированию, после чего Ракка перейдет под управление Гражданского совета, поддерживаемого курдо-арабской коалицией «Сирийские демократические силы» (СДС).

Напомним, что в результате бомбардировки Дрездена британской и американской авиацией во время Второй мировой войны значительная часть города была разрушена, около 25 тысяч человек погибли.

Вопрос о том, была ли бомбардировка Дрездена вызвана военной необходимостью, до сих пор вызывает споры.