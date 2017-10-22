В Муроме отменили концерт панк-группы из-за «возможного инициирования протестной активности молодежи»

В Муроме администрация города, прокуратура и ФСБ заставили собственника рок-клуба «АРТ-бар 111» Татьяну Макурину отменить выступление панк-группы «Порнофильмы» из-за «возможного инициирования протестной активности молодежи». Об этом пишет «Радио Свобода».

По данным издания, ФСБ считает, что музыканты «пропагандируют асоциальный образ жизни, прививают недоверие и ненависть к органам государственной власти и правоохранительным органам».

В прокуратуре, по словам Макуриной, заявили, «что группа „Порнофильмы“ выступать во Владимирской области не будет, потому что они экстремисты».

На замечание, что музыканты выступают по всей России и участвуют в благотворительных акциях, ей ответили, что сейчас «вместо вредных привычек молодежь начала заниматься экстремизмом».

После отмены концерта группа запланировала выступление в Выксе, расположенной в 50 километрах от Мурома, но его также отменили.

Группа решила устроить трансляцию акустического выступления одного из музыкантов в интернете.

До этого концерты отменяли в Волгограде и Владимирской области.

«Порнофильмы» — молодая группа, которая называет себя самой политизированной панк-группой в России.