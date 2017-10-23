СМИ узнали о планах повысить минимальный трудовой стаж

В администрации президента и правительстве России обсуждают альтернативу непопулярной идее повышения пенсионного возраста – увеличение минимального трудового стажа, дающего право получать пенсию. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

По словам собеседников издания, в правительстве считают, что повышать пенсионный возраст нецелесообразно, в то время как увеличение трудового стажа должно стимулировать людей дольше работать и выходить из серого сектора экономики, чтобы получать более высокую пенсию. Это, в свою очередь, должно пополнить бюджет Пенсионного фонда (ПФР).

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. К этому времени для получения страховой пенсии они должны иметь семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать не менее 11,4 пенсионных балов. К 2025 году минимальный стаж может составить уже 15 лет, а минимальная сумма баллов – 30.

Ранее, в мае Минэкономразвития заявило о необходимости повысить пенсионный возраст до 63 или 65 лет для обоих полов. «Это нужно не только и не столько с точки зрения балансирования пенсионной системы, сколько для продления периода продуктивной жизни будущих пенсионеров и снижения дефицита трудовых ресурсов на рынке», — отмечали в ведомстве.

Однако в проектировки бюджета на 2017 и плановый период 2018‒ 2019 годов увеличение пенсионного возраста включено не было.

Андрей Дубровский