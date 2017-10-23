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«Ведомости» узнали о ротации в выступившем против ученой степени Мединского совете ВАК
В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, который ранее призвал лишить министра культуры Владимира Мединского степени доктора наук, произойдет ротация кадров. Об этом «Ведомостям» рассказали в ВАК.
По словам председателя экспертного совета ВАК по истории Павла Уварова, ротация кадров «затевалась раньше» и «напрямую» не связана с «решением по Мединскому».
Один из членов совета отметил, что сильное обновление совета также происходило в 2013 году.
«Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским. Но, в принципе, это обычная история», – подчеркнул собеседник «Ведомостей».
Еще два члена экспертного совета заявили газете, что сами планируют покинуть ВАК после решения сохранить за министром ученую степень.
Решение о сохранении ученой степени министра культуры Владимира Мединского было принято президиумом Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 14 членов комиссии проголосовали «за», в то время как за лишение министра степени высказались только шесть человек.
Напомним, лишить Мединского ученой степени из-за того, что его работа «ненаучна» рекомендовал экспертный совет ВАК по истории.