«Ведомости» узнали о ротации в выступившем против ученой степени Мединского совете ВАК

В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, который ранее призвал лишить министра культуры Владимира Мединского степени доктора наук, произойдет ротация кадров. Об этом «Ведомостям» рассказали в ВАК.

По словам председателя экспертного совета ВАК по истории Павла Уварова, ротация кадров «затевалась раньше» и «напрямую» не связана с «решением по Мединскому».

Один из членов совета отметил, что сильное обновление совета также происходило в 2013 году.

«Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским. Но, в принципе, это обычная история», – подчеркнул собеседник «Ведомостей».

Еще два члена экспертного совета заявили газете, что сами планируют покинуть ВАК после решения сохранить за министром ученую степень.

Решение о сохранении ученой степени министра культуры Владимира Мединского было принято президиумом Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 14 членов комиссии проголосовали «за», в то время как за лишение министра степени высказались только шесть человек.

Напомним, лишить Мединского ученой степени из-за того, что его работа «ненаучна» рекомендовал экспертный совет ВАК по истории.