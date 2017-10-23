США аннулировали визу Браудера

США аннулировали визу британского финансиста и главы Hermitage Capital Уильяма Браудера. Это произошло в тот же день, когда Россия внесла Браудера в список Интерпола для запроса на арест. Об этом Браудер сообщил в своем твиттере.

Not only did Putin add me to the Interpol list, but the US simultaneously revoked my visa. @jaynordlinger explains https://t.co/d8KskJ5CTK — Bill Browder (@Billbrowder) October 22, 2017

«Не только [президент России Владимир] Путин добавил меня в список Интерпола, но и США в то же самое время отозвали мою визу», — написал финансист.

Накануне СМИ сообщили о внесении Россией в базу Интерпола для запроса на арест главы Hermitage Capital Уильяма Браудера. В публикации The Guardian утверждалось, что российская сторона не согласовала эту процедуру с Генеральным секретариатом Интерпола.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя сообщение о вступлении в силу аналога «акта Магнитского» в Канаде, отметил, что в России суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы в колонии, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов.

Также в России расследуют в отношении Браудера дело по статье о преднамеренном банкротстве.

Сам Браудер утверждает, что его преследование связано с делом погибшего юриста его инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, раскрывший дело о хищении из российского бюджета 5,4 млрд рублей.

В 2008 году Магнитский был арестован, а в 2009 году он умер в СИЗО при до сих пор не выясненных обстоятельствах.

Позднее, в 2012 году США приняли закон «список Магнитского», который вводил финансовые и визовые санкции против тех, кто, по мнению Белого дома, причастен к гибели юриста Сергея Магнитского. Чиновникам, попавшим в так называемый «список Магнитского», запрещался въезд в США, а их активы арестовывались. 19 октября 2017 года аналогичный закон был принят в Канаде.

Андрей Дубровский