Жители богатейших регионов Италии проголосовали за автономию

Более 90% жителей двух богатейших регионов Италии проголосовали за автономию своих областей. Об этом со ссылкой на глав регионов сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Речь идет о Ломбардии (столица области - Милан) и Венето (Административный центр региона - Венеция). 95% и 98% жителей регионов, участвовавших в референдумах об автономии областей, поддержали сокращение зависимости от Рима. При этом явка на референдумах составила 40% в Ломбардии и 60% в Венето. Однако подсчет голосов пока полностью не завершен.

Предполагается, что статус автономии даст местным властям больше свободы в вопросах иммиграционной и социальной политики, в сфере безопасности, а также даст регионам возможность самостоятельно распоряжаться налоговыми поступлениями.

Президент Ломбардии Роберто Марони уже заявил, что область не планирует отделяться от Италии.

Отметим, что Ломбардия и Венето – одни из самых богатых регионов Италии. На долю Ломбардии и Венето приходится 30% итальянского ВВП, а население этих регионов составляет почти четверть всего электората страны.