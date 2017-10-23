Минтруд опроверг сообщение о планах властей повысить минимальный трудовой стаж

В министерстве труда и социальной защиты России опровергли информацию о том, что правительство обсуждает идею повышения минимального трудового стажа для получения пенсии. Об этом Интерфаксу заявили в пресс-службе ведомства.

«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», – сказала пресс-секретарь главы Минтруда Максима Топилина Мария Исянова.

Ранее в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что в российском правительстве обсуждают идею увеличения минимального трудового стажа, дающего право получать пенсию. По словам собеседников издания, такая мера могла стать заменой непопулярной идее повышения пенсионного возраста.

В публикации говорилось, что, по мнению правительства, увеличение трудового стажа должно стимулировать людей дольше работать и выходить из серого сектора экономики, чтобы получать более высокую пенсию. Это, в свою очередь, должно пополнить бюджет Пенсионного фонда (ПФР).

Отметим, что сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. К этому времени для получения страховой пенсии они должны иметь семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему.

Андрей Дубровский