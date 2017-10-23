В Крыму силовики пришли искать экстремистскую литературу к пророссийскому крымскому татарину

Утром 23 октября в Симферополе прошел обыск в доме пророссийского крымского татарина Энвера Ибраимова.

«Сотрудники симферопольского РОВД искали экстремистскую литературу. При этом постановление на обыск было выписано на имя отца Энвера Фазила Ибраимова, который в доме сына не проживает и не прописан», — рассказал «Новой газете» крымскотатарский активист Ринат Шаймарданов. По словам Шаймарданова, в результате обыска ничего изъято не было.

Энвер Ибраимов подписывать протокол обыска не стал, сославшись на то, что в документе указано имя его отца.

Получить комментарий сотрудников симферопольского РОВД «Новой газете» не удалось.

Читайте также Почти 70 000 вернувшихся из депортации крымских татар до сих пор живут на «самозахваченных» землях

Фазил Ибраимов — пророссийский активист, старейшина симферопольской «поляны протеста» Стрелковая. Он известен тем, что вынес на федеральный уровень вопрос о легализации т.н. «самозахватов» — земель, занятых крымскими татарами после возвращения из депортации. Сейчас на «самозахватах» проживают порядка 70 000 крымских татар. Власти Крыма ранее заявляли о намерениях снести самовольные постройки крымских татар.