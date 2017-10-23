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В Крыму силовики пришли искать экстремистскую литературу к пророссийскому крымскому татарину
Иван Жилинсобкор в Крыму
Утром 23 октября в Симферополе прошел обыск в доме пророссийского крымского татарина Энвера Ибраимова.
«Сотрудники симферопольского РОВД искали экстремистскую литературу. При этом постановление на обыск было выписано на имя отца Энвера Фазила Ибраимова, который в доме сына не проживает и не прописан», — рассказал «Новой газете» крымскотатарский активист Ринат Шаймарданов. По словам Шаймарданова, в результате обыска ничего изъято не было.
Энвер Ибраимов подписывать протокол обыска не стал, сославшись на то, что в документе указано имя его отца.
Получить комментарий сотрудников симферопольского РОВД «Новой газете» не удалось.
Фазил Ибраимов — пророссийский активист, старейшина симферопольской «поляны протеста» Стрелковая. Он известен тем, что вынес на федеральный уровень вопрос о легализации т.н. «самозахватов» — земель, занятых крымскими татарами после возвращения из депортации. Сейчас на «самозахватах» проживают порядка 70 000 крымских татар. Власти Крыма ранее заявляли о намерениях снести самовольные постройки крымских татар.