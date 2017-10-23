Умер продюсер и экс-участник группы AC/DC Джордж Янг

Экс-участник и продюсер австралийской хард-рок группы AC/DC Джордж Янг, известный также по своей работе с группой Easybeats, умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

«С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства AC/DC не было бы», — говорится в сообщении.

Australian #rock pioneer George Young has passed away, aged 70 - Perth Now https://t.co/vJRoP4sKHJ pic.twitter.com/DzlOEOggMF — AC⚡DC News (@ACDC_News) October 23, 2017

Участники группы отмечают, что «не могли желать более преданного и профессионального музыканта, автора песен, продюсера и советника».

Причина смерти не сообщается.

Джордж Янг — брат Малькольма и Ангуса Янгов, основателей AC/DC. Долгое время сотрудничал с группой в качестве продюсера, был автором части песен и некоторое время выступал в AC/DC в качестве бас-гитариста.

Джордж Янг лично продюсировал такие альбомы группы, как Dirty Deeds Done Dirt Cheap, T.N.T, Powerage и High Voltage.

Помимо этого, Янг играл на гитаре в австралийской рок-группе The Easybeats и писал тексты песен. Коллектив приобрел известность благодаря хиту Friday on My Mind.