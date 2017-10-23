«Коммерсант» узнал о намерении включить в школьную программу учебный курс от РПЦ

Разработанный представителями Русской православной церкви (РПЦ) учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» может быть включен в обязательную школьную программу. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным газеты, с этим предложением к замминистру образования и науки Татьяне Синюгиной обратилась глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Она сообщила, что инициатива воспринята положительно.

«Этот вопрос возникает не впервые, но замминистра сказала, что сейчас это своевременно и разумно», — уточнила глава родительского сообщества.

По словам авторов курса, он поможет школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи». Разработали курс священник из Екатеринбурга Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина).

Вопрос о включении курса в школьную программу будет рассмотрен в ноябре.

Начиная с 2012 года в рамках обязательной школьной программы в четвертом классе преподают курс «Основы религиозных культур и светской этики». Родители учеников могут выбрать, основы какой религии будут изучать их дети.

В начале года Госдума рекомендовала Минобрнауки формировать духовно-нравственную личность школьников на всех ступенях образования. Это фактически ответ на предложение представителей РПЦ сделать курс «Основы религиозных культур и светской этики» обязательным для всех учащихся со второго по десятый класс.