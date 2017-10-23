Профессор ВШЭ вышел из состава экспертного совета ВАК после решения по Мединскому

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Олег Будницкий в понедельник заявил о выходе из экспертного совета по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК) из-за рекомендации президиума ВАК сохранить ученую степень доктора исторических наук министру культуры Владимиру Мединскому.

В беседе с «Новой газетой» Будницкий пояснил, что «эта история стала лакмусовой бумажкой, которая показала, как работает наша система аттестации кадров». «С моей точки зрения, она никуда не годится. Заключение специалистов, ученых по профилю, должно быть окончательным. Если возникают расхождения, нужно создавать независимую комиссию», — объяснил собеседник.

При этом он подчеркнул, что к самому совету у него нет претензий. «Совет прекрасно работает. У меня самые лучшие воспоминания о нем: в него входили и входят настоящие профессионалы своего дела. Люди показали свою компетентность, независимость и устойчивость ко всему, что происходило вокруг», — отметил Будницкий.

По мнению профессора, заключение экспертного совета по истории является «наиболее компетентной оценкой». Он отметил, что рекомендация лишить ученой степени министра «была принята большинством голосов».

«Более того, на президиуме ВАК двое очень компетентных историков голосовали против сохранения степени — не потому что это Мединский, а потому что эта работа никуда не годится. Тем не менее, на это наплевали: мнение экспертов было отклонено. Какое моральное право предъявлять претензии к кому-то другому мы имеем после этого?» — подчеркнул Будницкий.

Ранее в понедельник «Ведомости» со ссылкой на председателя ВАК Павла Уварова сообщили, что в экспертном совете ВАК произойдет ротация кадров. При этом Уваров заверил, что это никак не связано с Мединскиским. Ротация, по его словам, «затевалась ранее».

Накануне объединение академиков РАН «Клуб 1 июля» опубликовало заявление, в котором усомнилось в беспристрастности и эффективности ВАК. Авторы отметили, решение ВАК наносит сильный удар по системе научной аттестации и дискредитируют российскую систему научных степеней.

Позднее пресс-секретарь главы министерства образования и науки России Андрей Емельянов заявил Интерфаксу, что планов по реформированию ВАК при Минобрнауки нет. По его словам, это «авторитетная организация, доказавшая свою необходимость». Емельянов добавил, что мнение членов «Клуба 1 июля» не является позицией Российской академии наук.

На прошлой неделе президиум ВАК выступил против лишения степени доктора исторических наук министра культуры России Владимира Мединского. Таким образом, президиум выступил против экспертного совета ВАК, который проголосовал за лишение степени.

Сразу после этого в Минобрнауки заявили, что в ближайшее время будет подготовлен приказ на основании решения президиума ВАК. Сам министр пообещал издать отдельной монографией избранные места из своей диссертации по истории.