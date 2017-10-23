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«Дождь» сообщил о возможной отставке Полтавченко
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко может уйти в отставку после выборов президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источник в администрации президента и близкого к Кремлю собеседника.
Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что не обсуждает слухи.
Собеседники телеканала отмечают, что причина отставки — плохая политическая управляемость города и хозяйственные проблемы.
Речь идет о сложностях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург Арена», который был готов на восемь лет позже запланированного, а цена, по разным оценкам, за время строительства выросла в шесть-семь раз (с 6,7 миллиарда рублей до 43–48 миллиарда рублей).
Политические проблемы связаны прежде всего с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви. Это решение привело к протестным митингам и падению в городе рейтинга Полтавченко и «Единой России». При этом рейтинг партии власти в городе даже в спокойное время невысок. На последних выборах Госдумы за единороссов в городе проголосовали около 40% избирателей.
При этом собеседники «Дождя» отмечают, что Полтавченко до этого удавалось избежать отставки. Губернатор, имея «хороший контакт с президентом», уже договаривался о временном сохранении должности.
Напомним, что этой осенью президент России Владимир Путин уволил глав 11 регионов в течение двух недель.
Среди них оказались главы Ивановской, Орловской, Омской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской и Псковской областей. Также в отставку ушли главы республики Дагестан, Ненецкого автономного округа, а также Красноярского и Приморского краев.
В Кремле назвали ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.
Ранее массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года.