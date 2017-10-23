В редакции «Эха Москвы» с ножом напали на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший задержан

Татьяна Фельгенгауэр. Фото: Facebook

Неизвестный ранил ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ножом в редакции радиостанции, рассказал «Новой газете» главый редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Журналистку увезли на скорой. Врачи говорят, что угрозы жизни нет.

По словам Венедиктова, нападающий был один. Его задержала охрана радиостанции и передала полиции.

«Сегодня около часа дня в здание "Эхо Москвы" ворвался мужчина и ослепил охранника из газового баллончика (он до сих пор не видит и тоже является пострадавшим). Затем он бросился в нашу редакцию, пробежал по коридору и напал на нашу журналистку. Он сознательно напал на Татьяну Фельгенгауэр и сознательно ударил ее ножом в горло. Татьяну увезли на скорой, она находилась в сознании. По словам врачей, угрозы жизни нет. Мужчину задержала наша охрана и передала его сотрудникам полиции. Это все, что мы знаем на данный момент», — рассказал «Новой газете» главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Как сообщает РИА Новости, Генпрокуратура России назвала «вопиющим» инцидент с нападением на журналистку и взяла дело на свой контроль.

Татьяна Фельгенгауэр — журналистка «Эхо Москвы», она работает на радиостанции более 10 лет. Сегодня на «Эхе» Татьяна Фельгенгауэр вместе с соведущим Александром Плющевым вела программу «Утренний разворот».

Напомним, в сентябре неизвестные сожгли машину обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Это произошло рядом с ее загородным домом в подмосковном Переделкине. Летом дом Юлии Латыниной был опрыскан едким химическим составом. В результате инцидента пострадали восемь человек, включая двух детей 5 и 9 лет и четырех людей пенсионного возраста. Как стало известно позднее, вещество содержало диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты.

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