Мосгорсуд огласил приговор убивавшим случайных прохожих «чистильщикам»

Московский городской суд приговорил фигурантов дела об убийствах бездомных и случайных прохожих в Москве, Московской и Ярославской областях в 2014–2015 годах к заключению сроком от девяти с половиной лет до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщается на сайте следственного комитета.

Ранее присяжные признали подсудимых Павла Войтова, Елену Лобачеву, Владислава Каратаева, Артура Нарциссова и Максима Павлова виновными в совершении как минимум 14 убийств.

Войтов получил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Каратаев приговорен к 16 годам лишения свободы, Лобачева — к 13 годам. Суд приговорил Павлова и Нарциссова 9,5 года лишения свободы в колонии строгого и общего режима, соответсвенно.

По версии следствия, обвиняемые познакомились в интернете и свою деятельность по убийству лиц без определенного места жительства называли «чисткой».

«Убийства были совершены с особой жестокостью в малолюдных и безлюдных местах, преимущественно в темное время суток. В качестве орудий сообщники использовали ножи, молотки, кастеты и другие предметы», — сказала помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.