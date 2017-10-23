Генпрокуратура не нашла оснований для дополнительной проверки «Матильды»

Генпрокуратура рассмотрела ​новое обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской и не нашла оснований для проведения дополнительной проверки в отношении фильма «Матильда». Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канал ведомства.

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Ранее Поклонская записала видеообращение к генпрокурору Юрию Чайке, в котором попросила проверить фильм на экстремизм и отозвать у него прокатное удостоверение. Кроме этого, она направила Чайке, а также директору ФСБ Александру Бортникову и директору ФНС Михаилу Мишустину депутатский запрос с просьбой проверить студию режиссера Алексея Учителя «Рок» на уклонение от налогов.

В середине октября в Генпрокуратуре рассказали, что получили от Поклонской с декабря 2016 года по настоящее время 43 депутатских запроса. Проверки по 41 из них на тот момент уже завершились, и ведомству так и не удалось найти нарушений законодательства в процессе создания и финансирования ленты.

Напомним, Поклонская считает, что фильм Учителя оскорбляет чувства верующих и глумится «над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Премьера состоится 23 октября в Санкт-Петербурге.